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«التحالف الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 12:08 صباحا
«التحالف الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده
حفتر والقاضية ليوني برينكيما, (الإنترنت)
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رفضت قاضية أميركية طلب محامي قائد «قوات القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، بإسقاط قضايا أسر ضحايا ليبيين مرفوعة ضده أمام القضاء الأميركي، حسبما ذكر «التحالف الليبي- الأميركي» الذي رفع القضية في يوليو الماضي.

وقررت القاضية ليونا بيرنكما، الجمعة، رفض طلب محامي حفتر الذين رددوا أن مقاضاته «تعرض المؤسسة العسكرية لإفشاء أسرار الدولة».

ونبهت القاضية الأميركية بضرورة إلغاء أية عقبات أو إجراءات قانونية تؤخر مثول حفتر أمام المحكمة الأميركية، وذلك لمقاضاته في أسرع فرصة ممكنة، حسب التحالف، وهو منظمة غير حكومية.

هل يشارك حفتر في جلسة استماع بالولايات المتحدة؟
وأشار التحالف إلى أن القاضية رفضت الأخذ بـ«حجة أسرار الدولة الليبية»، معتبرة أنها «لا تحمي حفتر من المشاركة في جلسة الاستماع قبل المحاكمة».

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وذكر التحالف أن محامي الطرفين (التحالف وحفتر) اتفقوا على تحديد المواعيد الزمنية للإسراع في الإعداد للمحاكمة النهائية خلال أسابيع مقبلة.

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