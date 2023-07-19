مواطن ليبي يحرك دعوى قضائية ضد قائد «فاغنر» أمام القضاء الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أقام مواطن ليبي دعوى قضائية في الولايات المتحدة بحق قائد قوات «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، يتهمه فيها بالاحتجاز التعسفي، وقتل ثلاثة أفراد من عائلته في ليبيا بالعام 2019، وفقما أفادت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية.

وقال محمد أبوعجيلة علي أنيس، في الدعوى القضائية التي قدمها أمام محكمة في واشنطن، أنه تمكن من الهرب من القتل التعسفي على يد عناصر «فاغنر» في ليبيا، متهما إياها بقتل ثلاثة من عائلته في العام 2019 بعد خطفهم واحتجازهم بشكل تعسفي، حسب «واشنطن بوست».

وحسب إفاداة أنيس في ملف القضية فإنه «نجا من واقعة القتل تلك، لأنه تظاهر بالموت، بعد أن قتلت عناصر فاغنر والده وشقيقه وأحد أقربائه، فيما يبدو أنه إطلاق نار عشوائي من بنادق كلاشينكوف». وجاء في أوراق التحقيقات: «استلقى أنيس على الأرض وسط بركة من دماء أفراد عائلته، حتى ابتعدت عناصر فاغنر، وتركوه إلى جانب أحد أقربائه. كان مصابا في الواقعة نفسها».

وجاءت أوراق الدعوى القضائية كذلك، حسب «واشنطن بوست»، على ذكر اسم قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، فهو مَن استعان بعناصر «فاغنر» خلال العملية العسكرية التي شنها بالعام 2018 على العاصمة طرابلس.

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الدعوى القضائية تكشف خطف عائلة أنبيس ثم قتلها

ووفق أوراق القضية المقدمة إلى المحكمة، ففي 23 سبتمبر من العام 2019 كان أنيس يقود سيارة رفقة أفراد عائلته في قرية قريبة من العاصمة طرابلس، حينما أوقفهم مقاتلو «فاغنر» الذين لاحقوهم إلى منزلهم.

ووضع مقاتلو «فاغنر» أفراد العائلة في سيارة مسروقة من مصنع للعصائر، وتحركوا بها لعدة ساعات. ولم يرد المقاتلون الروس، وكانوا يشربون الخمور، على أسئلة العائلة الليبية، وسأل أحدهم إن كانت للعائلة أي صلة بتنظيم «داعش».

وقبل التقدم بالدعوى القضائية، ذكرت الجريدة الأميركية أن أنيس أدلى بإفادته بشأن مقتل أفراد عائلته إلى لجنة تقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، والتي زارت البلاد هذا العام، ونشرت تقريرا يفيد بأن هناك «أسسا معقولة» للاعتقاد بأن مقاتلي «فاغنر» متورطون في جرائم حرب وتعذيب وسوء معاملة.

مستقبل غير معلوم للقضية بحق قائد «فاغنر»

وقال المحامي المتخصص في المحاسبة على الجرائم، الذي ترأس فريق التحقيق في بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، كيب هال، إن توجيه الاتهمامات في المحكمة سيسمح بفحص الحقائق وإثباتها. بدوره، أكد عمر تبوني من التحالف الليبي - الأميركي: «لا ينبغي أن يشعر أي عنصر من فاغنر بالأمان أو الاستثناء في مواجهة العدالة».

وتقول «واشنطن بوست» إن عشرات الآلاف من عناصر قوات «فاغنر» الروسية، وغالبيتهم من المدانين السابقين في السجون الروسية، لعبوا دورا حيويا في الحرب الروسية في أوكرانيا، خصوصا في المعركة حول مدينة باخموت، قبل انسحاب بريغوجين نتيجة خلاف مع قادة الجيش الروسي.



وينتشر مقاتلو «فاغنر» في مناطق عدة حول العالم، خصوصا في دول أفريقيا، على رأسها ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، والشرق الأوسط. ولا يزال مستقبل عمليات «فاغنر» الدولية غير معروفة، حيث كشفت وثائق استخبارات أميركية مسربة أن المجموعة الروسية تعمل في 13 دولة أفريقية.