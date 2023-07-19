  • Alwasat News
Atwasat

مواطن ليبي يحرك دعوى قضائية ضد قائد «فاغنر» أمام القضاء الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 19 يوليو 2023, 10:32 صباحا
مواطن ليبي يحرك دعوى قضائية ضد قائد «فاغنر» أمام القضاء الأميركي
قائد قوات «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أقام مواطن ليبي دعوى قضائية في الولايات المتحدة بحق قائد قوات «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، يتهمه فيها بالاحتجاز التعسفي، وقتل ثلاثة أفراد من عائلته في ليبيا بالعام 2019، وفقما أفادت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية.

وقال محمد أبوعجيلة علي أنيس، في الدعوى القضائية التي قدمها أمام محكمة في واشنطن، أنه تمكن من الهرب من القتل التعسفي على يد عناصر «فاغنر» في ليبيا، متهما إياها بقتل ثلاثة من عائلته في العام 2019 بعد خطفهم واحتجازهم بشكل تعسفي، حسب «واشنطن بوست».

وحسب إفاداة أنيس في ملف القضية فإنه «نجا من واقعة القتل تلك، لأنه تظاهر بالموت، بعد أن قتلت عناصر فاغنر والده وشقيقه وأحد أقربائه، فيما يبدو أنه إطلاق نار عشوائي من بنادق كلاشينكوف». وجاء في أوراق التحقيقات: «استلقى أنيس على الأرض وسط بركة من دماء أفراد عائلته، حتى ابتعدت عناصر فاغنر، وتركوه إلى جانب أحد أقربائه. كان مصابا في الواقعة نفسها».

وجاءت أوراق الدعوى القضائية كذلك، حسب «واشنطن بوست»، على ذكر اسم قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، فهو مَن استعان بعناصر «فاغنر» خلال العملية العسكرية التي شنها بالعام 2018 على العاصمة طرابلس.

تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

الدعوى القضائية تكشف خطف عائلة أنبيس ثم قتلها
ووفق أوراق القضية المقدمة إلى المحكمة، ففي 23 سبتمبر من العام 2019 كان أنيس يقود سيارة  رفقة أفراد عائلته في قرية قريبة من العاصمة طرابلس، حينما أوقفهم مقاتلو «فاغنر» الذين لاحقوهم إلى منزلهم.

ووضع مقاتلو «فاغنر» أفراد العائلة في سيارة مسروقة من مصنع للعصائر، وتحركوا بها لعدة ساعات. ولم يرد المقاتلون الروس، وكانوا يشربون الخمور، على أسئلة العائلة الليبية، وسأل أحدهم إن كانت للعائلة أي صلة بتنظيم «داعش».

وقبل التقدم بالدعوى القضائية، ذكرت الجريدة الأميركية أن أنيس أدلى بإفادته بشأن مقتل أفراد عائلته إلى لجنة تقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، والتي زارت البلاد هذا العام، ونشرت تقريرا يفيد بأن هناك «أسسا معقولة» للاعتقاد بأن مقاتلي «فاغنر» متورطون في جرائم حرب وتعذيب وسوء معاملة.

مستقبل غير معلوم للقضية بحق قائد «فاغنر»
وقال المحامي المتخصص في المحاسبة على الجرائم، الذي ترأس فريق التحقيق في بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، كيب هال، إن توجيه الاتهمامات في المحكمة سيسمح بفحص الحقائق وإثباتها. بدوره، أكد عمر تبوني من التحالف الليبي - الأميركي: «لا ينبغي أن يشعر أي عنصر من فاغنر بالأمان أو الاستثناء في مواجهة العدالة».

وتقول «واشنطن بوست» إن عشرات الآلاف من عناصر قوات «فاغنر» الروسية، وغالبيتهم من المدانين السابقين في السجون الروسية، لعبوا دورا حيويا في الحرب الروسية في أوكرانيا، خصوصا في المعركة حول مدينة باخموت، قبل انسحاب بريغوجين نتيجة خلاف مع قادة الجيش الروسي.
 
وينتشر مقاتلو «فاغنر» في مناطق عدة حول العالم، خصوصا في دول أفريقيا، على رأسها ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، والشرق الأوسط. ولا يزال مستقبل عمليات «فاغنر» الدولية غير معروفة، حيث كشفت وثائق استخبارات أميركية مسربة أن المجموعة الروسية تعمل في 13 دولة أفريقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تدعم مراكز «بيتي» لتعليم الأطفال بـ600 ألف يورو
فرنسا تدعم مراكز «بيتي» لتعليم الأطفال بـ600 ألف يورو
تحذير من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي
تحذير من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي
إعلان اسم الفائز بمقعد برلمان «أطفال ليبيا» بصرمان
إعلان اسم الفائز بمقعد برلمان «أطفال ليبيا» بصرمان
خبير ليبي يحذر من استمرار غموض التشريعات المالية وغياب الميزانيات المعتمدة
خبير ليبي يحذر من استمرار غموض التشريعات المالية وغياب الميزانيات...
تقرير وبائي يستبعد انتقال «الجلد العقدي» من ليبيا إلى المملكة المتحدة
تقرير وبائي يستبعد انتقال «الجلد العقدي» من ليبيا إلى المملكة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
المزيد
شاحنة تقود إلى ضبط 3 مخازن مواد تنظيف منتهية الصلاحية (صور)
شاحنة تقود إلى ضبط 3 مخازن مواد تنظيف منتهية الصلاحية (صور)...
5 حاويات أسطوانات غاز تصل مخازن شركة الكهرباء
5 حاويات أسطوانات غاز تصل مخازن شركة الكهرباء...
القوي وباتيلي يؤكدان «وحدة القضاء الليبي واستقلاله»
القوي وباتيلي يؤكدان «وحدة القضاء الليبي واستقلاله»...
تقرير وبائي يستبعد انتقال «الجلد العقدي» من ليبيا إلى المملكة المتحدة
تقرير وبائي يستبعد انتقال «الجلد العقدي» من ليبيا إلى ......
خبير ليبي يحذر من استمرار غموض التشريعات المالية وغياب الميزانيات المعتمدة
خبير ليبي يحذر من استمرار غموض التشريعات المالية وغياب ......
المزيد