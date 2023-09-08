وصول أطباء عالميين للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة المناظير النسائية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، اليوم الجمعة، وصول الأطباء الزوار من مختلف الدول للمشاركة في «المؤتمر الدولي لجراحة المناظير النسائية»، الذي يقام بمدينة مصراتة.

ويعقد المؤتمر لأول مرة في ليبيا برعاية وتنظيم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، حسبما أكد الجهاز في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

فريق طبي لعلاج تشوهات قلب الأطفال في تاجوراء

وأمس الخميس، أشار الجهاز إلى وصول الفريق الطبي الإيطالي الزائر المختص في تشوهات قلب الأطفال إلى مستشفى القلب تاجوراء.

وبدأ الفريق الطبي إجراء الكشوفات وفلترة الحالات المسجلـة بالمكاتب الفرعيـة التـابعـة للجهاز لبدء العمليات الجراحية، اليوم الجمعة،وذلك بالتعاون مع الكوادر الطبية داخل المستشفى.

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وياتي علاج تشوهات قلب الأطفال ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل الذي يعمل عليه الجهاز.

جانب من وصول الأطباء المشاركين في المؤتمر الدولي لجراحة المناظير النسائية إلى مصراتة. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)

جانب من وصول الأطباء المشاركين في المؤتمر الدولي لجراحة المناظير النسائية إلى مصراتة. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)

جانب من وصول الأطباء المشاركين في المؤتمر الدولي لجراحة المناظير النسائية إلى مصراتة. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)