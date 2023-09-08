فريق طبي إيطالي يجري عمليات قلب معقدة للأطفال في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل إلى طرابلس، اليوم الخميس، فريق طبي إيطالي متخصص في جراحات قلب الأطفال المعقدة من مستشفى «تورينو سي سي بي إم»، ضمن جهود جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وتوطين العلاج بالداخل.

وتوجَّه الفريق إلى مركز تاجوراء لعلاج أمراض القلب، حيث شرع في إجراء الكشوفات اللازمة على الحالات المستهدفة لإجراء عمليات للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب الوراثية.

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وقالت طبيبة جراحة قلب الأطفال بمركز تاجوراء لأمراض القلب الدكتورة صفا خليل إن «الفريق الإيطالي سيُجرى عددًا من العمليات المعقدة اعتبارًا من غدٍ الجمعة على مدار يومين».

وأضافت خليل، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن الفريق الإيطالي الذي يزور ليبيا للمرة الأولى يضم عددًا من المتخصصين في إجراء العمليات المعقدة، وسيعاود زيارة ليبيا على فترات لمتابعة الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.