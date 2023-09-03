فريق طبي ليبي ينهي معاناة طفلة من عيب خلقي نادر

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق طبي في مستشفى الطب الوقائي بطرابلس في إنهاء معاناة طفلة، تبلغ من العمر خمس سنوات ونصف السنة، وتعاني عيبا خلقيا نادرا في القناة الصفراوية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا العيب الخلقي قد يتحول إلى سرطان إِن ترك دون تدخل جراحي، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور الصفير، والتهابات متكررة في القنواة الصفراوية والكبد، وتكوين حصوات.

الطفلة عانت آلاما متكررة بالبطن

خضعت الطفلة، التي عانت آلاما متكررة في البطن نتيجة وجود اتساع كيسي في جدار القناة الصفراوية، لتدخل جراحي استمر ثلاث ساعات، وجرت خلاله إزالة الكيس والمرارة، وربط الأمعاء الدقيقة بالقناة الصفراوية أسفل الكبد، لكي يجرى صرف العصارة الصفراوية بنجاح.

وأحيلت الطفلة إلى العناية الفائقة للأطفال، وحظيت بمتابعة كاملة من الأطباء المناوبين لحين استقرار حالتها، وتلقت العلاج، وأجريت لها التحاليل والفحوص اللازمة، لمتابعة نجاح العملية. وتماثلت الطفلة للشفاء، وخرجت من المستشفى، وهي بصحة جيدة.

أجرى العملية فريق طبي متخصص مكون من: الاستشاري د. محمد المغربي، والاختصاصي د. رضا زبيدة، والاختصاصي د. أشرف اشتيوي، ود. نوري المداح، ود. خديجة حقيق، واختصاصي التخدير د. محمود قاسم، وفنية التخدير حميدة النايلي، وتمريض عمليات فاطمة وجهاد.