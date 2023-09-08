ضبط متهمين يمتهنان سرقة المحال التجارية في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، القبض على شخصين متهمين بسرقة معدات زراعية من محال تجارية في الخمس بقيمة 28.5 ألف دينار.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس تلقى شكوى من مواطنين تعرضت محلاتهم المعدة لبيع المعدات الزراعية ومعدات الورش وقطع غيار الشاحنات للسرقة من قبل شخصين، تقدر قيمة المسروقات بحوالي 28500 دينار ليبي.

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وألقت وحدة التحري والقبض بمركز الشرطة القبض على المتهمين خلال قيامهما بعملية سرقة أحد المحال، وجرى إحالتهما إلى نيابة سوق الخميس الجزئية بعد استيفاء التحقيق معهما.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين، الخميس 7 سبتمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين، الخميس 7 سبتمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)