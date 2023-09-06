ارتفاع ملحوظ في أعداد السفن القادمة إلى ميناء بنغازي خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الحركة البحرية في ميناء بنغازي ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس الماضي على مستوى استقبال سفن نقل البضائع وعمليات التفريغ والشحن.

وقال مدير مكتب المناولة في ميناء بنغازي، شريف عون، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية مساء أمس الثلاثاء إن «عدد السفن التي رست على رصيف المنطقة الحرة جليانة بلغ 51 سفينة محملة ببضائع مختلفة»، مشيرًا إلى أن العاملين بالمنطقة الحرة فرَّغوا هذه السفن في وقت قياسي، ما جعل الوكلاء الملاحيين يمنحون شهادات شكر وتقدير للعاملين بالميناء.

أعداد السفن الواردة إلى الميناء خلال أغسطس

وأوضح عون أن العمال تعاملوا مع 27 سفينة حاويات و13 سفينة حبوب وأربع سفن محملة بالسيارات، وثلاث سفن محملة بالإسمنت السائب وأربع سفن محملة بالمعدات وقطع الغيار، ملاحظًا أن هذه القائمة لا تشمل السفن القادمة إلى الرصيف النفطي بالميناء.

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وأشار إلى أن المسؤولين في الميناء اعتمدوا آلية العمل المتواصل بحيث لا تتوقف أعمال المناولة والتخزين وتسليم البضائع لأصحابها على مدار الساعة.

وتأتي هذه الزيادة في حركة السفن القادمة إلى ميناء بنغازي، بحسب المسؤولين، بعد إعلان تحول رصيف جليانة لمنطقة تجارية حرة.