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تدشين أول خط ملاحي مباشر بين ميناء بنغازي والموانئ التركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 12:34 صباحا
تدشين أول خط ملاحي مباشر بين ميناء بنغازي والموانئ التركية
جانب من احتفالية الخط الملاحي، الأحد 25 يونيو 2023 (ميناء بنغازي)
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دشّن ميناء بنغازي البحري الخط الملاحي المباشر مع الموانئ التركية، بدون محطات ملاحية أو «ترانزيت»، بمعدل ثلاث رحلات بحرية شهريًا عن طريق شركة «المسار»، الوكيل الملاحي للشركة الملاحية الدولية «نيزك»، والذي يعد أول خط ملاحي مباشر بين بنغازي والموانئ التركية.

حضر الحفل، الذي أقيم أمس الأحد، مدير جمارك ميناء بنغازي البحري الواء عادل العوامي، ومديرعام غرفة الملاحة البحرية معيتيقة ماضي، ومديرالشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي المهندس سعيد العوامي، ومدير إدارة ميناء بنغازي البحري مجدي الفرجاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ومدير عام شركة «المسار»، والوكيل الملاحي لشركة «نيزك» الدولية المتخصصة في النقل البحري، وعدد من رؤساء الإدارات المختلفة بميناء بنغازي البحري.

رحلات مشابهة من موانئ أوروبية وإماراتية قريبًا
وقال مدير عام شركة «المسار» سالم العبار لوكالة الأنباء الليبية «وال»: «نحتفل اليوم بتدشين خط ملاحي جديد بميناء بنغازي البحري، ووصول أول رحلة مباشرة من تركيا إلى بنغازي بشكل مباشر»، موضحا أنه «في القريب سيكون هناك رحلات محلية من موانئ أوروبية مختلفة وموانئ إماراتية على نفس الخط».

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ثلاث رحلات شهريًا بدون «ترانزيت»
وأضاف العبار أن تغطية الرحلات بين بنغازي والموانئ التركية، ستكون بواقع رحلة كل 12 يومًا تقريبًا، وتستغرق مسافة الرحلة أربعة أيام، بالإضافة إلى يومين في التفريغ، وبالتالي ستكون هناك ثلاث رحلات شهريًا، دون الاضطرار للرسو على محطة ملاحية، حيث سيجرى نقل بضائع مختلفة سواء كانت تركية أو بضائع «ترانزيت»، مؤكدًا استعداد الشركة للتعاون مع التجار لنقل بضائعهم سواء في تركيا أو بنغازي.

جانب من احتفالية الخط الملاحي، الأحد 25 يونيو 2023 (ميناء بنغازي)
جانب من احتفالية الخط الملاحي، الأحد 25 يونيو 2023 (ميناء بنغازي)
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