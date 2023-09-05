انطلاق قمة المناخ الأفريقية بمشاركة المنفي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أعمال قمة المناخ الأفريقية التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي.

وحضر القمة رئيس جزر القمر، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي عثماني غزالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إضافة إلى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

أعمال القمة تستمر حتى الغد

وأمس الإثنين، وصل المنفي نيروبي لحضور أعمال القمة التي انطلقت تحت عنوان «تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم»، وتستمر حتى الغد الأربعاء.

- المنفي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة المناخ الأفريقية

- انطلاق القمة الأفريقية حول المناخ في نيروبي

- هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال الطاقة الخضراء؟

وتهدف قمة المناخ الأفريقية إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.

المنفي خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

غوتيريس خلال إلقائه كلمة في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

فقي خلال إلقائه كلمة في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

جانب من الحضور في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)