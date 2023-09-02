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ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 02 سبتمبر 2023, 12:05 مساء
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي
باتيلي والمبعوث الإيطالي الخاص السابق إلى ليبيا نيكولا أورلاندو. (الإنترنت)
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وصفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية قرار «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» رفض اعتماد نيكولا أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي في ليبيا، والذي أخطرته بروكسل كتابيا، بـ«الأمر نادر الحدوث في الأعراف الدبلوماسية».

لا شىء يسير على ما يرام بين طرابلس وروما، وبروكسل هي التي تدفع الثمن، مثلما تعلق المجلة الفرنسية في تقرير لها، اليوم السبت، حاولت من خلاله تفسير أسباب رفض رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة اعتماد الدبلوماسي الإيطالي.

الإيطالي نيكولا أورلاندو اقتُرح اسمه منذ أبريل 2023
اسم نيكولا أورلاندو جرى اقتراحه منذ أبريل 2023 من قِبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وكان ينبغي أن يكون الإجراء مجرد خطوة شكلية بسيطة كجزء من الحركة الدبلوماسية المعتادة.

لكن تقول المجلة الفرنسية إن نيكولا أورلاندو كان معروفا لدى حكومة الدبيبة، وله توقف سابق في طرابلس، حيث تمكن هذا السفير الإيطالي السابق في كوسوفو من أن يحظى بالتقدير، منذ مايو 2021، كمبعوث لنائب سفير إيطاليا في طرابلس. كما حظي بدعم الحكومة الإيطالية منذ أن جرى تأكيد مهمته في ليبيا من قِبل وزير الخارجية الحالي، أنطونيو تاجاني.

وبشكل غير متوقع، يؤثر الازدراء الليبي الموجه لإيطاليا على الساحة الأوروبية بأكملها، حيث كان الفرنسي باتريك سيمونيه، الذي يعمل حتى ذلك الحين كسفير للاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، هو المتوقع في البداية أن يتولى مهام الإسباني خوسيه ساباديل، الذي انتهت مهمته كرئيس للممثلية الأوروبية في طرابلس 31 أغسطس. لكن سيمونيه جاء في المركز الثاني بقائمة المرشحين لمنصب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

«نوفا»: حكومة الدبيبة ترفض تعيين الإيطالي أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي

وأرجعت «جون أفريك» هذا الوضع غير العادي، وقرار الدبيبة الذي غيّر وجهته بشكل واضح من خلال إبعاد إيطاليا، بسبب «عدوانية روما»، حيث أحدث اللقاء بين وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وإيلي كوهين، نظيرها الإسرائيلي، ضجة في ليبيا، لدرجة أن الدبيبة اضطر إلى نفي أي انفتاح مع إسرائيل، وتأكيد رفض أي تطبيع مع إسرائيل، لتهدئة الشارع.

مناورات جورجيا ميلوني
نتيجة كل هذه الضجة، يرفض الدبيبة أخيرا أن تكون بلاده بمنزلة كأس لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي تحاول بشكل واضح تسجيل نقاط على المستوى الدولي، لتعويض الصعوبات التي تواجهها داخليا. وتعتقد ميلوني أن لها شرعية معينة في التعامل مع ليبيا، حيث دعمت روما طرابلس ضد قوات المشير خليفة حفتر، الذي، حسب قولها، مفضل لدى فرنسا. كما بسطت إيطاليا السجادة الحمراء للدبيبة – زيارتين إلى روما في أقل من عام – وقدمت له الدعم الكامل.

وبحسب مصادر دبلوماسية إيطالية إلى المجلة الفرنسية، فإن الدبيبة يدين باحتفاظه بمنصبه لهذا الدعم. بينما ترى مصادر ليبية أن الرحلتين إلى روما لم تكن لهما دوافع مهمة، مما يوحي بأن اللقاءات كان من الممكن أن تكون فرصة لتناول مسألة التطبيع. وأوضحت مصادر ليبية أخرى أن الدبيبة ربما كان يخشى أن يدفع أورلاندو إجراء انتخابات تنهي حالة عدم الاستقرار.

منافسة شرسة بين ميلوني وماكرون على الساحة الليبية
على ضوء هذه الخلفية، فإن المنافسة الشرسة التي أقامتها جورجيا ميلوني، منذ دخولها قصر شيغي في سبتمبر 2022، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتجلى أيضا على الساحة الليبية. لكن كما فعلت مع تونس، تتقدم ميلوني خلف درع الاتحاد الأوروبي، إذ يبدو تقريباً أن الاتحاد الأوروبي قادر على تحقيق ما تريده ميلوني. لكن الجهد الكبير الذي بذلته لتأمين التوقيع على مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي لم يكن كافيا لتنفيذها، وأثار جدلا داخل الاتحاد الأوروبي. 

وأكدت المجلة الفرنسية استخدام ميلوني إستراتيجية الإغراء مع طرابلس، مثل تلك التي استخدمتها في تونس. لكن المصالح الإيطالية، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطاقوية في ليبيا، أهم من أن تقبل ميلوني النكسة التي لحقت بها بسبب خيبة الأمل في تعيين أورلاندو.

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