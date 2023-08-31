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ليبيا تدعو «الجامعة العربية» لتأسيس مجلس أمن سيبراني وتفعيل «التجارة الحرة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 06:49 مساء
ليبيا تدعو «الجامعة العربية» لتأسيس مجلس أمن سيبراني وتفعيل «التجارة الحرة»
مشاركة الوفد الليبي في الدورة الـ112 لاجتماع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية 31 أغسطس 2023 (فيسبوك)
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دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم الخميس، بالإنابة عن ليبيا، جامعة الدول العربية إلى تأسيس مجلس وزراء للأمن السيبراني للبلدان العربية نظرًا لما له من أهمية قصوى في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقد اليوم في دورته الاعتيادية الـ112 بمقر الجامعة بالقاهرة، حيث طرح الوفد الليبي 21 ملفاً بينها «المنطقة العربية الموحدة» ومستجدات الاتحاد الجمركي بين البلدان الأعضاء، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وحسب البيان بحث الحويج رفقة وفد وزاري شمل مستشارته شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق جدول الأعمال الليبي الذي شمل 21 ملفًا أبرزها مشروع قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد، إضافة إلى مشروع قرار بشأن الاستثمار الليبي في الدول العربية.

ونوه الحويج إلى دعم دولة ليبيا لمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي،مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة.

مشاركة الوفد الليبي في الدورة الـ112 لاجتماع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية 31 أغسطس 2023 (فيسبوك)
مشاركة الوفد الليبي في الدورة الـ112 لاجتماع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية 31 أغسطس 2023 (فيسبوك)
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