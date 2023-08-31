النيابة في طبرق تحبس شخصا تورط في تهريب أدوية مغشوشة لعلاج السكري

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة في طبرق بحبس شخص تورط في تهريب أدوية مغشوشة لعلاج السكري.

وأحال قسم مكافحة التهريب والمخدرات في طبرق إلى النيابة واقعة تهريب أنواع من أدوية حفظ مستوى السكر في الدم، حيث اتضح أن ظروف التهريب تؤثر على ثبات المادة الفعالة بها، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

التحاليل كشفت الغش في الأدوية

وكشفت التحاليل المختبرية انتفاء خواص ومواصفات الأدوية والعناصر التي تضمن تأديتها التأثير العلاجي المرجو منها، وفق البيان.

- «الصحة» تحذر من دواء مغشوش لعلاج ضغط الدم المرتفع

- حكومة حماد تحذر من دواء مغشوش للسعال والحساسية

واستجوب المحقق المتورط في عملية التهريب، ثم أمر بحبسه كما أمر بالتقصي بشأن المبالغ المكتسبة في تلك الواقعة غير المشروعة.

أدوية مغشوشة لعلاج السكري مضبوطة في طبرق، 30 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)

أحد الأدوية المضبوطة، 30 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)

أحد الأدوية المضبوطة، 30 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)