وكيل وزارة الداخلية يتابع تجهيزات البوابات الأمنية مع الشركة المنفذة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مدير شركة «أوروبا للأعمال والاستراتيچيات - فرع ليبيا» فنسنت سوجير بحضور بعض مسؤولي الشركة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالبوابات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة سير الأعمال المناطة لشركة «أوروبا للأعمال والاستراتيچيات» والمتعلقة بمدى التجهيزات الخاصة بالبوابات الأمنية وفقًا للقوانين المعمول بها دوليًا وتحديد موعد مبدئي لتسليمها إلى الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

- وزارة الداخلية تبدي استعدادها لحلحلة أي عوائق تواجه تطوير البوابات الأمنية بالطريق الساحلي

وفي اجتماع سابق يوم 7 مايو الماضي، أبدى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية استعداد الوزارة لحلحلة أي عوائق تواجه تنفيذ المشاريع الخاصة ببناء وتطوير البوابات الأمنية على الطريق الساحلي، وذلك خلال اجتماع مع مدير الشركة، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، والمستشار الأمني بالشركة جلال غيث، والمنسق العام لمشاريع الشركة في ليبيا صالح أبودبوس.