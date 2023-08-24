حجبت أشعة الشمس.. سلوق تتعرض لعاصفة رملية (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت مدينة سلوق إلى عاصفة رملية غير عادية ظهر اليوم الخميس، حجبت أشعة الشمس، وحدت من الرؤية الأفقية.

ونشرت صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا للعاصفة التي غطت المدينة، كما شاركت مؤسسة «رؤية» لعلوم الفضاء وتطبيقاته مقطع فيديو لتلك الظاهرة.

أمطار وسحب رعدية

وخلال اليومين الماضيين، تعرضت مناطق بالشمال الغربي لطقس بارد غير مألوف في هذه الفترة من العام.

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وأغرقت مياه الأمطار شوارع في مدن طرابلس وزوارة وزليتن خلال تلك الفترة، مع تكاثر السحب الرعدية، التي انقشعت الخميس.

عاصفة رملية تغطي شوارع مدينة سلوق، 24 أغسطس 2023، (الإنترنت)

عاصفة رملية تغطي شوارع مدينة سلوق، 24 أغسطس 2023، (الإنترنت)

عاصفة رملية تغطي شوارع مدينة سلوق، 24 أغسطس 2023، (صورة من مقطع فيديو)