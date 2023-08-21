ضبط شخصين سرقا محتويات مقر إذاعة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الإثنين، ضبط شخصين متلبسين بسرقة بعض محتويات مقر إذاعة الايتيم سابقا.

وقالت المديرية في بيان إن «أعضاء وحدة التحري بنقطة شرطة النهضه بالمديري ألقوا القبض على المتهمين»، وجرى «اتخذت الاجراءات واودعوا بالحجز».

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ضبط مطلوب لدى إدارة مباحث الجوازات

من جهة أخرى، ضبط أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة الأربعاء الماضى شخصا مطلوبا لدى إدارة مباحث الجوازات لاتهامه في واقعة تزوير، واتخذت الإجراءات وأودع بالحجز.

المضبوطات المسروقة من مقر الإذاعة، 21 أغسطس 2023. (مديرية أمن صبراتة)

المضبوطات المسروقة من مقر الإذاعة، 21 أغسطس 2023. (مديرية أمن صبراتة)