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شركات صينية تعرض الاستثمار في قطاع المواصلات الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 11:32 مساء
شركات صينية تعرض الاستثمار في قطاع المواصلات الليبي
جانب من ندوة نظمتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول استثمار شركات صينية في قطاع المواصلات، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة المواصلات)
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أعربت شركات صينية عن رغبتها بالاستثمار في قطاع المواصلات الليبي؛ للمساهمة في بناء المدن والبنى التحتية للمطارات والموانئ والطرق والجسور والسكك الحديدية وإعداد التصاميم الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع وتوفير الحلول التمويلية لها.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت اليوم الأحد بمدينة طرابلس بعنوان «فرص الاستثمار لقطاع المواصلات» والتي افتتحها وكيل ديوان الوزارة وشؤون النقل البحري المهندس وسام الإدريسي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل البري، ورؤساء بعض المصالح والأجهزة والمراكز والإدارات التابعة لوزارة المواصلات، من ضمنهم رئيس مصلحة المطارات ومدير إدارة الإنشاءات والمرافق ومدير إدارة التخطيط والتنظيم.

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وأكد ممثلو الشركات الصينية المشاركون في الندوة أن قطاع المواصلات يعد نموذجًا لتوطيد العلاقات والتعاون بين البلدين، وتحقيق تطلعات الصين لتوسيع نشاطاتها التجارية والصناعية داخل ليبيا، لتكون شريكًا أساسيًا لتنمية الاقتصاد الوطني، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية، بحسب بيان نشرته صفحة مصلحة المطارات على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين ليبيا والصين في عدة مجالات لا سيما قطاع المواصلات، حيث استعرض ممثلو الشركات الصينية المتخصصة في أعمال التشييد والبناء وتطوير البنية التحتية المشاريع العملاقة التي قاموا بتنفيذها حول العالم للتعريف بقدراتها وإمكاناتها.

جانب من ندوة نظمتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول استثمار شركات صينية في قطاع المواصلات، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من ندوة نظمتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول استثمار شركات صينية في قطاع المواصلات، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من ندوة نظمتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول استثمار شركات صينية في قطاع المواصلات، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من ندوة نظمتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول استثمار شركات صينية في قطاع المواصلات، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من ندوة نظمتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول استثمار شركات صينية في قطاع المواصلات، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة المواصلات)
جانب من ندوة نظمتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول استثمار شركات صينية في قطاع المواصلات، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة المواصلات)
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