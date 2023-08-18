حكومة حماد: بدء صرف المخصصات المالية للكليات التقنية والمعاهد العليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب صدور إذن من وزير التعليم التقني والفني بها فرج خليل للبدء في صرف المخصصات المالية للنفقات التسييرية للكليات التقنية والمعاهد العليا، وذلك من ميزانية الباب الثاني.

وأضاف بيان للحكومة، مساء اليوم الجمعة، أن ذلك الإذن جاء تنفيذًا للخطة المعدة من قبل الوزارة لتطوير أداء المعاهد والكليات التقنية، وتوفير احتياجاتها، وبناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد.

وأشار البيان إلى أن حماد أوصى بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والفنية للكليات والمعاهد العليا، لمخرجات أفضل لسوق العمل في البلاد ولمواكبة التطور العلمي.

لقاء بين السعيطي ورؤساء فروع الأكاديمية الليبية في المنطقة الشرقية

وفي سياق آخر، التقى وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها المهدي السعيط، بمكتبه في مدينة بنغازي، رؤساء فروع الأكاديمية الليبية (معهد الدراسات العليا للعلوم الاقتصادية) بالمنطقة الشرقية.

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وأوضح بيان للحكومة أن الاجتماع هدفه استلام المخصصات المالية الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس عن العام 2022، وتوفير التجهيزات المكتبية وأجهزة الحاسوب ومختلف الوسائل التعليمية لدعم الأكاديمية.

وأشار البيان إلى صدور تعليمات من حماد بمعالجة نواقص الأكاديميات من أجل جودة مخرجات العملية التعليمية، وتأصيل مفهوم التعليم الأكاديمي في البلاد، ووضع الأكاديمية الليبية في مصاف الدول المتقدمة في مجال تخصصها.

صورة للقاء السعيطي مع رؤساء فروع الاكاديمية الليبية بالمنطقة الشرقية، بنغازي، 18 أغسطس 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

صورة للقاء السعيطي مع رؤساء فروع الاكاديمية الليبية بالمنطقة الشرقية، بنغازي، 18 أغسطس 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

صورة للقاء السعيطي مع رؤساء فروع الاكاديمية الليبية بالمنطقة الشرقية، بنغازي، 18 أغسطس 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)