انضمام 3 زوارق لقوات حرس السواحل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ - القطاع الغربي انضمام ثلاثة زوارق بحرية سريعة لقوات الحرس، والتي ستستخدم في عمليات البحث والإنقاذ.

وستسهم تلك المعدات أيضا في محاربة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والأعمال غير القانونية في المياه الليبية، حسب بيان القطاع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

تسلُّم ثلاثة زوارق

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تسلم ثلاثة زوارق فئة «GAT» خاصة بأعمال الإنقاذ البحري، مقدمة من السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانبين في طرابلس 28 يناير العام الماضي.

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جاء ذلك في إطار دعم كل المؤسسات الوطنية، منها مصلحة الموانئ والنقل البحري، ومصلحة الطيران المدني، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الثروة البحرية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

زورق انضم حديثا لقوات حرس السواحل، 13 أغسطس 2023، (صفحة الجهاز - القطاع الغربي)

زورقان انضما حديثا لقوات حرس السواحل، 13 أغسطس 2023، (صفحة الجهاز - القطاع الغربي)