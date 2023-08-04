حرس السواحل يتسلم 3 زوارق مقدمة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم جهاز حرس السواحل وأمن الموانى ثلاثة زوارق فئة «GAT» خاصة بأعمال الإنقاذ البحري، مقدمة من السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانبين في طرابلس 28 يناير العام الماضي.

جاء ذلك في فعالية بحضور رئيس الجهاز الذي وقع محضر تسليم وتسلم الزوارق، حسب بيان رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

الزوارق تدخل الخدمة فور وصولها قاعدة طرابلس البحرية

ستدخل الزوارق الخدمة فور وصولها قاعدة طرابلس البحرية، قادمة من إيطاليا، بقيادة ضباط وضباط صف من جهاز حرس السواحل الذين تلقوا التدريب في إيطاليا، وفق البيان.

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وأضاف البيان أن هذه الوحدات ستمارس نشاط الإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للسيادة والمسؤولية الليبية، وتدعم أعمال الإنقاذ البحري أمام السواحل الليبية.

يأتى ذلك في إطار دعم كل المؤسسات الوطنية، منها مصلحة الموانى والنقل البحري، ومصلحة الطيران المدني، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الثروة البحرية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.