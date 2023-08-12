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بعد تكليف «الغول» بتسيير أعمال الوزارة.. التعليم العالي تنفي استقالة القيب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 11:47 صباحا
بعد تكليف «الغول» بتسيير أعمال الوزارة.. التعليم العالي تنفي استقالة القيب
القيب متحدثا خلال ندوة حكومية للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، الأحد 25 سبتمبر 2022. (فيديو)
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نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ما جرى تداوله من أنباء حول استقالة الوزير الدكتور عمران القيب، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء تكليف وكيل الوزارة، صالح الغول، بتسيير أعمال الوزارة لحين عودة الأول من عطلته.

وقالت الوزارة، في تنويه لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوزير يخضع للعلاج خارج البلاد بعد مرض عضال ألمّ به، مما استدعى رئيس مجلس الوزراء تكليف الغول لحين تعافي الدكتور عمران القيب.

تكليف الغول بتسيير أعمال الوزارة
بموجب خطاب رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تكلّف صالح خليفة الغول بتسيير أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدءا من 6 أغسطس الجاري.

وأكد الخطاب تكليف الغول موقتا لحين عودة الوزير عمران القيب من عطلته الطارئة، وانتهاء رحلة علاجه خارج البلاد.

-«المشانق» و«الآيفون» و«التناسل».. تصريحات مثيرة للجدل من وزير التعليم العالي
-القيب يعتذر عن تصريحاته حول إعادة مشانق 7 أبريل لأساتذة الجامعات

تصريحات مثيرة للجدل
سبق أن تعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحملات انتقاد عدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك لأداء وزارته، وبعضها طالته شخصيا بعد تصريحات أثارت الجدل.

وقد اتسعت ردود الفعل الغاضبة على تصريحاته، خاصة ما صرح به في جامعة طرابلس الأسبوع الأول من يونيو الماضي، قائلا: «المفروض نردو مشانق 7 أبريل»، الأمر الذي جعل الوزير يعتذر بحضور أساتذة من الجامعة، في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام، إذ خرج ببيان مصور، قال فيه: «إخراج المقارنة عن سياقها وعباراتها أمر توقعته في حينه وذكرته صراحة»، لافتا إلى أنه لم يتوقع «أن يحاول البعض توظيف هذه المقارنة وتحويرها كتحريض منا على هذه الممارسات».

وحيا الوزير المنتقدين، وحرصهم «على استقامة المؤسسات وقياداتها»، معتبرا استقباله أعضاء هيئة التدريس، واعتذاره للجميع، ما هو إلا «دليل على الوقوف في صف واحد وموقف موحد من هذه الجرائم (7 أبريل)».

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