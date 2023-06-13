القيب يعتذر عن تصريحاته حول إعادة مشانق 7 أبريل لأساتذة الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، عن تصريحاته حول إعادة مشانق 7 أبريل لأساتذة الجامعات، والتي كان قد أدلى بها قبل أيام خلال خلال زيارته إلى كلية الهندسة في جامعة طرابلس.

وقال القيب في بيان تلاه بنفسه من مقر وزارة التعليم العالي في طرابلس بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، إنه تابع ردود الأفعال بشأن إشارته في أحد اللقاءات «إلى جرائم الإعدامات والمشانق التي كانت تتم إبان العهد السابق بالجامعات الليبية»، والتي أثارت انتقادات واسعة تجاه الوزير.

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وأكد القيب في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «إخراج المقارنة عن سياقها وعباراتها أمر توقعه في حينه وذكره صراحة» خلال حديثه وقت الواقعة، لافتاً إلى أنه لم يتوقع «أن يحاول البعض توظيف هذه المقارنة وتحويرها كتحريض منا على هذه الممارسات».

القيب يؤكد التزامه بحماية المؤسسات التعليمية

كما أكد القيب التزامه «الدائم والأبدي بحماية المؤسسات التعليمية والجامعات وحرماتها والذود عنها بكل ما نملك»، متعهداً بأنه «لم ولن يقبل بأي شكل من الأشكال أي ممارسات من هذا النوع وسيحرص على تكريسها للعلم والتعليم والرقي بالأخلاق والقيم وبناء الانسان وحماية حقوقه وحرياته.

وقدم القيب في ختام البيان اعتذاره «لكل من لمستهم تلك الكلمات»، محييا فيهم همتهم وحرصهم «على استقامة المؤسسات وقياداتها»، معتبراً أن استقباله لأعضاء هيئة التدريس واعتذاره للجميع ما هو «إلا دليل على الوقوف في صف واحد وموقف موحد من هذه الجرائم».

القيب أثناء تلاوة بيان الاعتذار خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (فيديو نشرته وزارة التعليم العالي)

القيب أثناء تلاوة بيان الاعتذار خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (فيديو نشرته وزارة التعليم العالي)