«المشانق» و«الآيفون» و«التناسل».. تصريحات مثيرة للجدل من وزير التعليم العالي

القاهرة - بوابة الوسط

تكررت تصريحات وزير التعليم العالي عمران القيب المثيرة للجدل خلال العامين الأخيرين، مما أشعل غضب قطاعات واسعة من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى اضطر الوزير للاعتذار عن إحداها.

فمن مقولة «إكثار الأسر أهم من الدراسة»، إلى تبرير شراء «آيفون» لموظفيه، ثم سقطته الأخيرة التي قال فيها «المفروض نردو مشانق 7 أبريل» لأساتذة الجامعة.

والتصريح الأخير كان في جامعة طرابلس هذا الأسبوع، عندما حاول القيب الرد على الشكوى من عدم كفاية أعداد أساتذة الجامعة للإشراف على مشروعات التخرج، فقال «المفروض نردو مشانق 7 أبريل»، مما جعل البعض يعتقد أنه تهكم على جريمة إعدام النظام السابق طلابًا في جامعتي طرابلس وبنغازي في 7 أبريل العام 1976.



الوزير يعتذر ولم يتوقع «التحوير»

واتسعت ردود الفعل الغاضبة على تصريح «المشانق»، الأمر الذي جعل الوزير يعتذر بحضور أساتذة من جامعة طرابلس في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام، إذ خرج ببيان مصور قال فيه إن «إخراج المقارنة عن سياقها وعباراتها أمر توقعه في حينه وذكره صراحة»، لافتًا إلى أنه لم يتوقع «أن يحاول البعض توظيف هذه المقارنة وتحويرها كتحريض منا على هذه الممارسات».

وحيا الوزير المنتقدين وحرصهم «على استقامة المؤسسات وقياداتها»، معتبرًا أن استقباله لأعضاء هيئة التدريس واعتذاره للجميع ما هو «إلا دليل على الوقوف في صف واحد وموقف موحد من هذه الجرائم (7أبريل)».

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غير أن موقف القيب لم يكن هو الأول المثير للجدل، ففي مايو الماضي خاطب الوزير مجموعة من الطلبة الجامعيين قائلًا «احنا مش أحرص منكم على التعليم في ليبيا، هذه كليتكم وطلابكم وأولادكم يتعلموا فيها، نحن أولادنا ميدرسوش فيها»، مما أثار تساؤلات حول أبناء الوزير الذين يتردد على نطاق واسع أنهم يستكملون دراستهم الجامعية خارج البلاد.

فاتورة «آيفون»

ثالث المواقف المثيرة للجدل كانت في سبتمبر من العام الماضي، بعد أن رصد ديوان المحاسبة تخصيص الوزارة مبالغ لشراء هواتف «آيفون 13 برو ماكس» لموظفيها الأعضاء في لجان بالوزارة، بتكلفة 155 ألف دينار، واتضح أن بعضهم حصلوا على أكثر من هاتف لعضويتهم في أكثر من لجنة.

وحينها برر القيب خلال اجتماع لمجلس الوزراء قائلًا: إن شراء الهواتف هي مزايا يوفرها القانون ولم أضعها أنا كوزير بل أعطينا المديرين حقوقهم وجزء منها السماح لهم بهاتف وقيمة الاتصالات. وهناك مزايا أخرى لم نمنحها مثل زيادة الرواتب».

«الزواج أهم من الدراسة»

رابع هذه التصريحات في أغسطس من العام الماضي، إذ أثار وزير التعليم العالي أيضًا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن «الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»، وهو ما اعتبره البعض «سقطة» غير مقبولة من الوزير المسؤول عن القطاع الأهم في دول العالم. ووفق نص تصريح الوزير وقتذاك، قال إن «الهرم السكاني في ليبيا (مضروب) في الوسط. الفئة العمرية اللي دخلت الحروب من عمر الـ16 إلى الـ22 عامًا راهم ماتوا، ولا بُد من إعادة الزواج. لا بُد من إكثار الأسر، وهو أهم الدراسة».

ونقلت وسائل إعلام ليبية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حديث الوزير، وتداولته على نطاق واسع، ففي حين اكتفى البعض بنشره مصحوبًا بعلامات استفهام وتعجب، جاءت تعليقات آخرين متهكمة، إذ تحول التصريح إلى مادة للتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم ساخرًا بأن الوزير يستحق أن يكون «مفتي الديار وبلا منازع»، وآخر اعتبره يستحق أن «يُكلَّف بحقيبة وزارة مراقبة الزواج والتكاثر».