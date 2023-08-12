«النهر الصناعي» يطالب بتحصيل إيراداته لاستكمال مراحل المشروع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، أحمد علي الديب، ضرورة تحصيل الجهاز مخصصاته المالية، وجمع إيراداته، وفقا للجهات المشمولة بالقانون، لاستكمال مراحل المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الديب برئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وفق المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأسبوع الماضي. وبحث الاجتماع أبرز التحديات التي تعرقل عمل الجهاز في حصوله على المخصصات المالية وفقا للقانون رقم 10 لعام 1983.

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إصلاح خط «أجدابيا - بنغازي»

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استكمال أعمال صيانة خط «أجدابيا - بنغازي»، الذي تعرض لأضرار إثر انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا. وتسبب هذا الانفجار في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

يشار إلى أن النهر الصناعي شبكة واسعة من خطوط الأنابيب والقنوات الجوفية، لجلب المياه العذبة العالية الجودة من طبقات المياه الجوفية في أعماق الصحراء إلى الساحل الليبي من أجل الاستخدام المنزلي والزراعة والصناعة، وفق دائرة المعارف البريطانية. وتقوم فكرة المشروع على ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر 4 أنابيب عملاقة، لتحمل ما يوازي ضعف تدفق نهر التايمز الذي يمر بلندن، إلى الجنوب الليبي وشماله.