بعثة الاتحاد الأوروبي تستأنف عملها في طرابس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل استمرار عمل البعثة مع المجلس الرئاسي، لأجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم، معلنًا أن البعثة بكامل أعضائها، ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة من العاصمة طرابلس.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بدعم البعثة لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجهود توحيد المؤسسات.

-اللافي يؤكد استمرار دعم ليبيا لفلسطين

وعبَّر اللافي عن تمنياته للسفير الأوروبي، بالتوفيق في أداء المهام التي ستسند إليه مستقبلاً، مشيدًا بتعاون البعثة الأوروبية مع المجلس الرئاسي، خلال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير العلاقات، بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.