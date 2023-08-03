اللافي يؤكد استمرار دعم ليبيا لفلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرًا إلى أن الجالية الفلسطينية في ليبيا تحظى بكل تقدير واحترام من كل الليبيين ومنذ سنوات طويلة.

جاء تأكيد اللافي خلال استقباله في مكتبه بديوان الملجس الرئاسي في طرابلس، اليوم الخيمس، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي نقل له تطورات الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات قوات الاحتلال، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- مقترح فلسطيني بإيفاد كوادر إلى ليبيا لإجراء عمليات جراحية

- وفد فلسطيني يصل طرابلس في زيارة رسمية

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الفلسطيني، أشاد خلال لقائه مع اللافي بمواقف المجلس الرئاسي الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنيًا عبور ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التام، من خلال إجراء الانتخابات التي يتطلع لها أبناء الشعب الليبي، حتى تستمر ليبيا في تعزيز دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربيًّا وإقليميًّا.