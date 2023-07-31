الدبيبة يبحث مع عميد طبرق سير مشروعات التنمية في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي طبرق، سير مشروعات التنمية في البلدية، وسبل رفع أداء الإدارة المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

حضر الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

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وأكد الدبيبة، بحسب البيان، ضرورة تعزيز جهود وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية لاستكمال نقل الاختصاصات لكافة القطاعات، واستيفاء تنفيذ المشاريع على مستوى الإدارة المحلية بشكل جاد بهدف القضاء على المركزية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطقهم.