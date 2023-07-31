السايح وبوالخطابية يناقشان الانتخابات البلدية وافتتاح مقر المفوضية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ملفي الانتخابات البلدية وافتتاح فرع للمفوضية في المدينة.

وتبادل السايح وبوالخطابية، خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، اليوم الإثنين، وجهات النظر حول التعديل الأخير لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية، والتحضيرات التي تتبعها المفوضية في سبيل الإيفاء بهذه المهام الجديدة وفقا لأعلى المعايير المعمول بها في العالم الديمقراطي، وفق ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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كما ناقش الاجتماع مراسم افتتاح المقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة طبرق، والتعاون من أجل إظهار هذا الحدث بما يليق بمكانة كل من الطرفين لدى جمهور الناخبين في المدينة.

وقد عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأحد، اجتماعا مع الإدارات الفنية التابعة لها، وذلك للمناقشة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، وكذلك إمكانية ربطها بالانتخابات العامة، وتزامن هذه الاستحقاقات، لتوفير الوقت والجهد.