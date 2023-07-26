شاهد في «اقتصاد بلس»: خسائر باهظة جراء تخريب الآثار وخطوط المياه

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على نتائج أعمال التخريب التي تطول الآثار، بالإضافة إلى خطوط المياه، حيث نتج عن تخريب خط مياه النهر الصناعي في أجدابيا خسارة البلاد مليون متر مكعب من المياه الجوفية التي ذهبت إلى الصحراء والوديان، بحسب تصريحات لمدير المكتب الإعلامي في جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي في ليبيا صلاح الساعدي.

مباحثات ليبية مغربية حول الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين

وفي جزء آخر من الحلقة، سلط البرنامج الضوء على المباحثات الليبية المغربية حول الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين، حيث تتطلع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص في المملكة المغربية، بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتجري وزارة الاقتصاد ترتيبات لإقامة الملتقى الاستثماري الليبي - المغربي بطنجة شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الليبية بالملتقى والمعرض المصاحب لفتح آفاق التعاون بمجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص تصدير للمنتجات الليبية.

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