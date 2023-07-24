شاهد في «هنا ليبيا».. مستشفى صبراتة يوقف استقبال الحالات الجديدة بعد أزمة الأكسجين

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على تصريح مدير عام مستشفى صبراتة الدكتور أسامة الدحير حول توقف توريد الأكسجين السائل للمستشفى من المصدر، الأمر الذي فرض إيقاف دخول الحالات حاليا إلى حين حلحلة المشكلة.

انعدام النظافة والإضاءة بشاطئ سرت

أشار البرنامج إلى انعدام النظافة والإضاءة بشاطئ سرت، خاصة في ظل تزايد الاصطفاف على الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تزايد حالات الغرق التي تشهدها عدة شواطئ.

وتطرق البرنامج إلى عدد من الأخبار الخدمية الأخرى، من بينها تنفيذ المجلس التيسري لبلدية سرت عدة مشروعات، وملف المدارس النموذجية، وملتقى بنغازي الذي يعتبر وجهة سياحية مهمة للمقاصد الليبية.

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