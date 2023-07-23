ضبط سيارة مطلوبة بحادث سير في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، ضبط سيارة مطلوبة في حادث سير، بعدما لاذت بالفرار.

وأشارت المديرية إلى أن «أعضاء قسم شرطة النجدة تمكنوا من ضبط مركبة آلية (نوع هيونداي فيرو كروز - بيضاء اللون) في التمركز الأمني بجزيرة عودة الحياة».

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