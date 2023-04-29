خلال أبريل.. القبض على 124 متهمًا في الفرناج بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى عناصر مركز شرطة الفرناج بالعاصمة طرابلس القبض على 124 مطلوبًا في قضايا مختلفة خلال شهر أبريل، حسبما أكدت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت.

وأضافت المديرية في بيان أن تلك الضبطيات جرت في إطار تنفيذ المهام المناطة بمراكز الشرطة والقاضية بضبط وإحضار المتهمين في البلاغات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

ضبط مطلوبين في جرائم قتل وقضايا أخرى

ووفق البيان، ألقى رئيس التحري وأعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج القبض على 12 مطلوبًا في قضايا مختلفة مطلوبين فيها منها جرائم القتل، فيما جرت إحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

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من جانبه، حرر قسم مرور أبو سليم 1631مخالفة مرورية اليوم السبت وذلك خلال حملته لضبط المخالفين للقانون وللقواعد على الطرايق العام.

وخلال الحملة جرت متابعة الحركة المرورية اليومية وتنظيم استيقافات أمنية ظهر اليوم السبت للتفتيش على أوراق المركبات ورصد المخالفين.