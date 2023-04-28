ضبط مطلوب في واقعة نصب واحتيال بمبلغ 79 ألف دولار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، القبض على مطلوب في واقعة نصب واحتيال في مبلغ 79 ألفا و491 دولارا.

وقالت المديرية في بيان، إن المتهم مطلوب لمركز شرطة الغربي في واقعة نصب على مواطن، وصدر بحقه أمر قبض من مكتب المحامي العام بموجب شكوى مؤرخة في 26 مارس الماضي.

- ضبط متهم جمع 2.4 مليون دينار من عمليات نصب في بنغازي

وتمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من خلال تتبع القضية من الوصول إلى المتهم وضبطه. وخلال التحقيقات، علل المتهم تهربه من رد المبلغ إلى المشتكي بأنه دفعه لأحد أصحاب مكاتب الصرافة وتمنع الأخير عن إرجاع المال إليه.

وأشار بيان المديرية إلى إحالة المطلوب إلى مركز شرطة الغربي من حيث الاختصاص تمهيدا لإحالته للنيابة.