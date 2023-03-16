وفاة 4 وافدين أفارقة في حادث سير شرق بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مستشفى بني وليد العام، جثامين أربعة وافدين يحملون جنسيات أفريقية جرى نقلهم من موقع حادث سير وقع صباح اليوم الخميس، على طريق وادي دوفان شرق المدينة.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى زايد أبوقدندش «بوابة الوسط» بان حالات الوفاة جرى نقلها عبر فريق تابع لجهاز الإسعاف والطوارئ من موقع الحادث إثر ورود بلاغ إلى المستشفى عن حادث السير.

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وأوضح أبوقدندش أن الحادث الذي وقع في طريق وادي دوفان شرق بني وليد أسفر عن «وفاة أربعة أشخاص من جنسيات أفريقية وحالة واحدة بصحة جيدة تحصّلت على كافة الإسعافات الأولية».

وأكد أبوقدندش نقل الجثامين الأربعة إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام بحضور مسؤولي المستشفى، وتواصل إدارة المستشفى مع الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتعرف على هوية الجثت ومعرفة أسباب الحادث.

حالات الوفاة في حادث سير بطريق وادي دوفان بمستفى بني وليد العام. (الإنترنت)