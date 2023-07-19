  • Alwasat News
Atwasat

بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 07:34 مساء
بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر
إحدى طائرات مصر للطيران في سماء القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تستعد شركة «مصر للطيران»، لإطلاق رحلات جوية جديدة من القاهرة إلى مطار مصراتة الدولي غرب ليبيا اعتبارا من سبتمبر المقبل، لترفع عدد محطاتها في ليبيا إلى ثلاث بعد كل من مطار معيتيقة في طرابلس ومطار بنينا في بنغازي.

ونوه وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام حكومية في القاهرة، اليوم الأربعاء، بأنه سيجرى افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران قريبًا، حيث من المقرر أن تطلق الناقلة الوطنية رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهي بالهند اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل بواقع أربع رحلات أسبوعيًا، وتليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراتة بليبيا ومدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى الخطوط الجديدة التي جرى تشغيلها أخيرا مثل دكا ببنغلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة.

- وفد من الطيران المدني المصري يتفقد مطار مصراتة
- وفد من الطيران المدني المصري يتفقد مطار سبها

وتفقد وفد من الطيران المدني المصري مطار مصراتة الدولي؛ في 19 يونيو الماضي، للوقوف على الإجراءات المتبعة في تشغيله والتأكد من تناسبها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتخلل الزيارة لقاء بين أعضاء الوفد ووزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، بحضور مسؤولي الإدارات المعنية بمصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات ومدير عام المطار والجهات الأمنية العاملة بالمطار، حسب بيان مصلحة المطارات الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«رويترز»: خفر السواحل الليبي يهاجم مركب صيد إيطاليًا في المياه الدولية
«رويترز»: خفر السواحل الليبي يهاجم مركب صيد إيطاليًا في المياه ...
وزارة الخارجية تنسق سفر أفراد من أسرة الحاجة برنية إلى السعودية
وزارة الخارجية تنسق سفر أفراد من أسرة الحاجة برنية إلى السعودية
المنقوش تناقش مع وفد فلسطيني الإجراءات التنفيذية لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين
المنقوش تناقش مع وفد فلسطيني الإجراءات التنفيذية لمذكرات التفاهم ...
الكوني: الهجرة النبوية تذكرنا بألا نسيء لمهاجر يعبر أرضنا
الكوني: الهجرة النبوية تذكرنا بألا نسيء لمهاجر يعبر أرضنا
المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمتابعة ملف أمن الحدود ومكافحة الهجرة
المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمتابعة ملف أمن الحدود ومكافحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
المزيد
اللافي يبحث في الكونغو دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية الليبية
اللافي يبحث في الكونغو دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية......
شاهد في «اقتصاد بلس»: اهتمام أممي وغموض محلي يحيط بملف النفط
شاهد في «اقتصاد بلس»: اهتمام أممي وغموض محلي يحيط بملف النفط...
بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر
بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة ......
المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمتابعة ملف أمن الحدود ومكافحة الهجرة
المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمتابعة ملف أمن الحدود ......
الكوني: الهجرة النبوية تذكرنا بألا نسيء لمهاجر يعبر أرضنا
الكوني: الهجرة النبوية تذكرنا بألا نسيء لمهاجر يعبر أرضنا...
المزيد