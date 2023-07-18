الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج قرارًا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات.

نصّ القرار رقم 364 لسنة 2023 م في المادة الأولى على إلزام البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الأقل في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة دون الإخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها وفق التشريعات، ويُمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لها الغرض.

واشترط القرار بالمادة الثانية توافر الاشتراطات الصحية والبيئية في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها.

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لجنة مراقبة المجازر

ووّجه الوزير في قراره بتشكيل لجنة في كل بلدية تحت مسمى «لجنة مراقبة المجازر» تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي، ومكاتب الإصحاح البيئي، ومكاتب الاقتصاد والتجارة، تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم.

كما ألزم القار في المادة الرابعة كافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.