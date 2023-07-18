ضبط 44 مطلوبا خلال أسبوعين في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي والقافلة الأمنية المشتركة بمديرية أمن الجفارة من ضبط 44 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال أسبوعين.

جاء ذلك في إحصائية نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وأشارت فيها إلى أن ذلك جاء تنفيذا لخطة الوزارة بشأن تأمين المناطق، منبهة إلى إحالة المطلوبين إلى النيابات المختصة.

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وتوزعت القضايا بواقع أربع قتل وأربع خطف ومثلهما سطو مسلح وسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى خمس عشرة قضية سرقة، وقضيتي تزوير ونصب، وخمس عشرة جنحة أخرى.