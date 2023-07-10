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«غدامس» تتعرض لموجة حر.. و«الأرصاد» يحذر الأهالي من ضربة الشمس والجفاف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 12:20 مساء
«غدامس» تتعرض لموجة حر.. و«الأرصاد» يحذر الأهالي من ضربة الشمس والجفاف
موجة حر، (تعبيرية: الإنترنت)
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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض بلدية غدامس إلى كتلة هوائية ساخنة، حيث تسجل درجة الحرارة القصوى بها اليوم الإثنين 46 درجة مئوية.

ودعا المركز، في التنبيه، أهالي البلدية إلى أخذ الحيطة والحذر من ضربة الشمس والجفاف جراء ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة جنوبا
وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاع درجات الحرارة في مدن المنطقة الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة بين 40 و46 درجة مئوية، وبين 38 و40 درجة مئوية في الواحات والسرير وتازربو والكفرة.

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