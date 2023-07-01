ضبط شخصين بتهمة السطو المسلح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط عضوين من تشكيل عصابي يمتهن سلب المواطنين بقوة السلاح.

وتقدم مواطن بشكوى إلى قسم التحريات تفيد بتعرضه لسرقة 160 ألف دينار على يد أربعة أشخاص ملثمين يستقلون سيارة نوع «شفرليت» بيضاء اللون، وفق بيان صادر عن المديرية.

وتمكن أعضاء مركز شرطة الكويفية من ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي على متن السيارة سالفة الذكر، وتبين خلال التحقيقات أنه يدعى «ع.ح.م» من مواليد 2004، واعترف بأكثر من 20 عملية سطو مسلح استهدفت منازل مواطنين وعمالة وافدة ومحال تجارية.

ووردت معلومات تفيد بأن متهماً آخر يستقل سيارة نوع «نيسان ميكرا» بالقرب من قصر العرائس بمنطقة السلماني حيث جرى ضبطه وتبين أنه يدعى «ع.ن.ع» من مواليد 2003.

اعترافات المتهمين بوقائع سرقة

واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بعدة وقائع تشمل «سلب الشاكي الأول بسوق الحديد وسرقة مبلغ مالي 160 ألف دينار، وكذلك السطو على مصنع للطوب الأسمنتي وسرقة مبلغ مالي قدره 2000 دينار وهاتف محمول وتعاطيهما مادة «القوتشا المهلوسة» خلال السرقة.

كما اعترفا بواقعة سلب ستة رؤوس من الأغنام بمنطقة سيدي فرج، وسرقة ثلاثة رؤوس من الأغنام بمنطقة القوارشة، فضلاً عن سرقة منزلين بمنطقة شبنة، وسرقة أسطوانات غاز ونضائد سيارات بقوة سلاح ناري نوع «خرطوش».

وشملت السرقات أيضاً اسطوانات غاز من منزل آخر بمنطقة شبنة، وسرقة جميع أغراض العمال من مصنع للطوب الأسمنتي بالقرب من جزيرة الطيارة، وسلب اسطوانات غاز من مستودع بودزيرة، وسلب أموال من أجانب وهواتفهم المحمولة بسوق العشية، وكذلك سرقة منزل بمنطقة الكويفية، وسرقة مواطن ليبي بمنطقة شبنة، وسرقة محركات سيارات بمنطقة بودزيرة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سيارة مستخدمة في سطو مسلح ببنغازي، 1 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

سيارة مستخدمة في سطو مسلح ببنغازي، 1 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)