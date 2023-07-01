  • Alwasat News
Atwasat

ضبط شخصين بتهمة السطو المسلح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 07:25 مساء
ضبط شخصين بتهمة السطو المسلح في بنغازي
متهمان بالسطو المسلح في بنغازي، 1 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط عضوين من تشكيل عصابي يمتهن سلب المواطنين بقوة السلاح.

وتقدم مواطن بشكوى إلى قسم التحريات تفيد بتعرضه لسرقة 160 ألف دينار على يد أربعة أشخاص ملثمين يستقلون سيارة نوع «شفرليت» بيضاء اللون، وفق بيان صادر عن المديرية.

وتمكن أعضاء مركز شرطة الكويفية من ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي على متن السيارة سالفة الذكر، وتبين خلال التحقيقات أنه يدعى «ع.ح.م» من مواليد 2004، واعترف بأكثر من 20 عملية سطو مسلح استهدفت منازل مواطنين وعمالة وافدة ومحال تجارية.

ووردت معلومات تفيد بأن متهماً آخر يستقل سيارة نوع «نيسان ميكرا» بالقرب من قصر العرائس بمنطقة السلماني حيث جرى ضبطه وتبين أنه يدعى «ع.ن.ع» من مواليد 2003.

اعترافات المتهمين بوقائع سرقة
واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بعدة وقائع تشمل «سلب الشاكي الأول بسوق الحديد وسرقة مبلغ مالي 160 ألف دينار، وكذلك السطو على مصنع للطوب الأسمنتي وسرقة مبلغ مالي قدره 2000 دينار وهاتف محمول وتعاطيهما مادة «القوتشا المهلوسة» خلال السرقة.

كما اعترفا بواقعة سلب ستة رؤوس من الأغنام بمنطقة سيدي فرج، وسرقة ثلاثة رؤوس من الأغنام بمنطقة القوارشة، فضلاً عن سرقة منزلين بمنطقة شبنة، وسرقة أسطوانات غاز ونضائد سيارات بقوة سلاح ناري نوع «خرطوش».

وشملت السرقات أيضاً اسطوانات غاز من منزل آخر بمنطقة شبنة، وسرقة جميع أغراض العمال من مصنع للطوب الأسمنتي بالقرب من جزيرة الطيارة، وسلب اسطوانات غاز من مستودع بودزيرة، وسلب أموال من أجانب وهواتفهم المحمولة بسوق العشية، وكذلك سرقة منزل بمنطقة الكويفية، وسرقة مواطن ليبي بمنطقة شبنة، وسرقة محركات سيارات بمنطقة بودزيرة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سيارة مستخدمة في سطو مسلح ببنغازي، 1 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مستخدمة في سطو مسلح ببنغازي، 1 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مستخدمة في سطو مسلح ببنغازي، 1 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مستخدمة في سطو مسلح ببنغازي، 1 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل

بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل
شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي بنغازي بدوري التتويج

شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي ...
ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)

ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار

أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار
ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)

ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)
الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون

«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 رحلات يوميا.. إعلان موعد عودة الحجاج الليبيين إلى البلاد
3 رحلات يوميا.. إعلان موعد عودة الحجاج الليبيين إلى البلاد
بالصور: عودة الحجاج الليبيين إلى الفنادق بعد رمي الجمرات
بالصور: عودة الحجاج الليبيين إلى الفنادق بعد رمي الجمرات
بالصور.. وصول 5 حاويات كوابل لشركة الكهرباء
بالصور.. وصول 5 حاويات كوابل لشركة الكهرباء
النهر الصناعي: عودة الكهرباء لموقع الحساونة ومباشرة تشغيل الآبار بشكل جزئي
النهر الصناعي: عودة الكهرباء لموقع الحساونة ومباشرة تشغيل الآبار ...
«الكهرباء»: استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن
«الكهرباء»: استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
تفريغ 20 ألف طن وقود بمحطة الخليج البخارية في سرت
تفريغ 20 ألف طن وقود بمحطة الخليج البخارية في سرت...
ضبط شخصين بتهمة السطو المسلح في بنغازي
ضبط شخصين بتهمة السطو المسلح في بنغازي...
1561 مصابا جراء ذبح الأضاحي في ليبيا
1561 مصابا جراء ذبح الأضاحي في ليبيا...
«الكهرباء»: استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن
«الكهرباء»: استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن...
النهر الصناعي: عودة الكهرباء لموقع الحساونة ومباشرة تشغيل الآبار بشكل جزئي
النهر الصناعي: عودة الكهرباء لموقع الحساونة ومباشرة تشغيل ......
المزيد