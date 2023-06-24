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الدبيبة يشارك في اختتام مسابقة لتحبير القرآن واستذكاره (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 10:05 مساء
الدبيبة يشارك في اختتام مسابقة لتحبير القرآن واستذكاره (صور)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، في احتفالية اختتام مسابقة «البديل لتحبير القرآن الكريم واستذكاره» على مستوى ليبيا، في دورتها العاشرة، والتي انعقدت في مدرج عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي.

ونظمت المسابقة رابطة حملة القرآن الكريم وقرائه، برعاية مجمع القرآن الكريم، واستضافتها جمعية الدعوة الإسلامية، وجرى خلالها تكريم شخصية الحدث الشيخ الفيتوري محمد البردان الذي كتب المصحف كاملاً بخط يده.

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وأكد الدبيبة في كلمته خلال الحفل، تلبية الحكومة لكل دعوة فيها خدمة للقرآن الكريم أو رفع لقدر حفاظه وخدمة أهله، شاكراً كل الجهود الراعية والمثمرة لهذه المسابقات، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

وحضر الاحتفالية وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجمع القرآن الكريم.

من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
من مشاركة الدبيبة في مسابقة البديل لتحبير القرآن واستذكاره، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
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