غلق محال جزارة في سوق الجمعة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق محال جزارة داخل بلدية سوق الجمعة بعد رصد «مخالفات جسيمة تمس صحة المستهلك».

جاء ذلك في حملة لمتفشي المركز، الذي سجلوا عدة ملاحظات أبرزها «الغش التجاري ببيع الدواجن المجمدة على أنها وطنية، إضافة إلى سوء النظافة وطرق فك التجميد»، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

- بالصور.. مخالفات في محل جزارة بالجفارة

وشملت الملاحظات «استخدام ألواح تقطيع مستهلكة وبحاجة للتغيير، وآلات فرم اللحم بحالة سيئة ومعدات أخرى متهالكة، والغش التجاري في تحضير المفروم».

لحوم مضبوطة خلال حملة تفتيش على محال جزارة بسوق الجمعة، 22 يونيو 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)

دواجن مضبوطة خلال حملة تفتيش على محال جزارة بسوق الجمعة، 22 يونيو 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)