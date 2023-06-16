بالصور: مخالفات في محل جزارة بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإغلاق محل جزار لبيع اللحوم، وإحالته إلى وحدة الحرس البلدي بفرع الجفارة.

وحسب بيان صادر عن المركز، فقد أجرى مفتشو فرع الرقابة علي الأغدية والأدوية بالجفارة جولة تفتيشية ضبطية استهدفت عدة محلات بمنطقة الحشان، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي التابع للفرع.

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ملاحظات المفتشين في الجفارة

وأشارت ملاحظات المفتشين إلى «عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة لمحل الجزارة، وممارسة صاحب النشاط عملية الذبح خلسة».

ونوه المركز إلى أن «النظافة العامة سيئة جدًا»، ووجود بعض اللحوم مجمدة منتهية الصلاحية (فواكه البحر)، وخلط بين اللحوم الحمراء والبيضاء في الثلاجة».



من المخالفات في محل الجزارة، 16 يونيو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من المخالفات في محل الجزارة، 16 يونيو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من المخالفات في محل الجزارة، 16 يونيو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)