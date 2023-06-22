المبروك يفتتح اجتماع صندوق «أوبك» للتنمية في فيينا

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور خالد المبروك الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية، بصفته رئيسا للدورة 43 المنتهية.

وعقد الاجتماع أمس الأربعاء في مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث ألقى المبروك كلمة استعرض فيها نتائج أعمال ونشاط الصندوق عن العام 2022، والدور الذي يضطلع به في دعم ومساندة الدول النامية في إطار تنفيذ الأهداف التي أُسس من أجلها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ثم سلم المبروك رئاسة المجلس لنظيره السعودي، الذي يترأس الدورة 44، وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص، ليشرع المجلس في عقد اجتماعه السنوي الذي ناقش حزمة من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بنشاطات الصندوق، وتنفيذه استراتيجياته المعتمدة وإنجاز المهام المسندة إليه.