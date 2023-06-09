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المبروك يكرّم ضباط وأفراد الأمن بجمارك ومنفذ ميناء الخمس البحري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 07:56 مساء
المبروك يكرّم ضباط وأفراد الأمن بجمارك ومنفذ ميناء الخمس البحري
المبروك يكرم أحد الضباط بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
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كرّم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، عددًا من الضباط وأفراد الأمن التابعين لمصلحة لجمارك وميناء منفذ ميناء الخمس البحري، في احتفالية جرت بحضور مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم، ونخبة من الضباط وضباط الصف والأفراد التابعين لمركز جمارك الخمس ومديرية أمن منفذ الخمس البحري.

وجاء التكريم الذي جرى خلال احتفالية أقيمت صباح أمس الخميس، عرفانًا وتقديرًا لمجهودات الضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك ومنفذ ميناء الخمس البحري، وتفانيهم في أداء واجبهم، والذي تُوج بنجاحهم بضبط كميات ضخمة من مختلف أنواع المخدرات، بحسب ما أعلنته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك».

إحباط تهريب أكبر كمية من مخدر الكوكايين إلى ليبيا
وتمكن ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك ومنفذ ميناء الخمس البحري خلال المدة الماضية من ضبط نحو 269 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام قبل تهريبها إلى داخل البلاد، في عملية وُصفت بأنها من أخطر وأكبر عمليات تهريب المخدرات التي جرى إحباطها مؤخرًا.

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وأعرب المبروك في كلمة له بالمناسبة عن «فخره بالبطولات التي قدمها رجال الجمارك جنبًا إلى جنب مع زملائهم من أعضاء الشرطة»، مؤكدًا سعادته «الغامرة بالوقوف بين هؤلاء الأبطال الذين يشكلون حصونًا منيعة تحمي الوطن والمواطن، من أخطار هذا السلاح الفتاك الموجه لمجتمعنا، ضمن حرب شرسة لن تبقي ولن تذر، إن لم يجرِ التصدي لها بحزم وقوة».

المبروك يعِد بدعم فروع مصلحة الجمارك
وأكد المبروك أن حضوره ومرافقيه لزيارة ميناء الخمس، وتكريم هذه النخبة «ما هو في الحقيقة إلا تكريمًا لكل الموظفين والعاملين بميناء الخمس بمختلف تخصصاتهم ومهامهم»، لافتًا إلى أن «وزارة المالية لن تدخر جهدًا بما توفر لها من أمكانات لدعم مصلحة الجمارك بكل فروعها وأقسامها في كل بقعة من ليبيا».

واختتم المبروك ومرافقوه زيارتهم بجولة ميدانية إلى مرافق ميناء الخمس البحري، اطّلع خلالها على حركة الميناء بمختلف أقسامه، واستمع لشروح المسؤولين عن تسيير أعمال هذه الأقسام والمرافق، بما في ذلك المعوقات والصعاب التي يواجهونها، بحسب وزارة المالية.

المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
المبروك يكرم ضباط وأفراد الأمن بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
جولة المبروك بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
جولة المبروك بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
لقاء المبروك مع المسؤولين بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
لقاء المبروك مع المسؤولين بمركز الجمارك وميناء الخمس البحري، الخميس، 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
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