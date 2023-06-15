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في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 11:30 مساء
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
الصفحة الأولى من العدد «395» من جريدة «الوسط»، الخميس 15 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 395 من جريدة «الوسط»، وفي صفحته الأولى قصة ترصد تطورات الأزمة السياسية في البلاد وجاءت بعنوان: «جدل بوزنيقة ينتظر إحاطة باتيلي».. وتتناول القصة الرئيسية كيف انتقل الجدال من انتقاد مخرجات لجنة 6+6 إلى الحديث عن الدستور وعائدات النفط.

أيضاً تناولت القصة خطاباً أرسله رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إلى المجلس الأعلى للدولة ويقول فيه إن «المفوضية ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان: «تضارب الأجندات يعطِّل ظهور القوة المشتركة».

مأساة جديدة.. مصرع 78 جراء غرق زورق مهاجرين
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع يتابع حملة وزارة العمل والتأهيل الليبية ضد الازدواج الوظيفي، وجاء بعنوان: «بسبب حملة الازدواج الوظيفي.. وزير العمل في مرمى الاتهامات».

وفي الصفحة الرابعة نفسها نقرأ تفاصيل غرق مهاجرين أبحروا من ليبيا وجاء التقرير بعنوان: «مأساة جديدة.. مصرع 78 جراء غرق زورق مهاجرين».

المرأة الليبية ترفض التضييق على سفرها
وتحت عنوان: «ليس أول التحديات ولا آخرها.. المرأة الليبية ترفض قرار التضييق على سفرها دون مرافق»، نطالع موضوعاً يتصدّر الصفحة الخامسة، وذلك بعد موجة انتقادات نسوية لقرار جديد ينظم سفر النساء الليبيات دون مرافق، وهو ما اعتبره البعض «تعسفياً ويعكس انتهاكاً لمضامين الإعلان الدستوري».

هل سينجح هجوم الربيع الأوكراني؟
وإلى الملفات العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة والسابعة موضوعات منها موضوع بعنوان: «هل بدأ هجوم الربيع الأوكراني في جني ثماره؟».. أيضا نطالع موضوعاً عنوانه: «الانقسام السياسي الحاد يطيل أمد أزمة انتخاب رئيس جديد للبنان». وكذلك نقرأ تقريراً يرصد تطورات الاشتباكات الدامية في السودان، وتأثير ذلك على تدهور جودة الحياة في البلاد.

«النقد الدولي» يوصي بتقليص الأجور ودعم الوقود في ليبيا
وفي الاقتصاد نطالع موضوعات منها تقرير عنوانه: «خبراء: حكومات ما بعد 2011 مسؤولة عن قفزة فاتورة الرواتب».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها موضوع عنوانه: «صندوق النقد يوصي بتقليص نفقات الأجور ودعم الوقود في ليبيا».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في الصفحة الثانية عشر موضوعات وأخباراً منها ندوة احتضنها مدرج القبة الفلكية تحتفي بتجربته، وجاءت بعنوان: «إدريس ابن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة».

وإلى صفحة الفن ونطالع فيها موضوعات منها موضوع رئيسي عنوانه: «فيلم للمخرجة مي المصري.. بيروت في عين العاصفة بعيون أربع نساء».

القضاء يبطل اتحاد الشلماني
وفي الرياضة تطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعاً بعنوان: « المنير يوجّه سهام النقد للكرة الليبية مع قرار اعتزاله دولياً».

ويتصدّر الصفحة الخامسة عشر موضوع بعنوان: «منتخب الفرسان يتمسك بالأمل الضعيف في تصفيات أفريقيا أمام بوتسوانا».
وفي الصفحة نفسها نطالع تقريراً عنوانه: «ترقّب في اتحاد الكرة بعد حكم القضاء ببطلان الانتخابات».

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