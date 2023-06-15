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العثور على 66 قذيفة في مزرعة مواطن بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 10:40 مساء
العثور على 66 قذيفة في مزرعة مواطن بالجفارة
انتشال قذائف من مزرعة أحد المواطمنين في الجفارة، الخميس 15 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، العثور على 66 قذيفة هاون في مزرعة أحد المواطنين بمنطقة غوط بوساق في الجفارة.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن غرفة تفكيك المتفجرات التابعة لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة غوط بوساق مفادها وجود قذيفة في مزرعته.

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انتقل فريق تفكيك المتفجرات إلى المكان، وإجراء مسح شامل للمزرعة، حيث عُثر على 64 قذيفة هاون عيار 61 ملم، وقذيفتين هاون عيار 120ملم، وعدد من الإطلاقات متعددة الأعيرة، وجرى نقلهما إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين التخلص منها بطريقة آمنة.

انتشال قذائف من مزرعة أحد المواطمنين في الجفارة، الخميس 15 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
انتشال قذائف من مزرعة أحد المواطمنين في الجفارة، الخميس 15 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
انتشال قذائف من مزرعة أحد المواطمنين في الجفارة، الخميس 15 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
انتشال قذائف من مزرعة أحد المواطمنين في الجفارة، الخميس 15 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
انتشال قذائف من مزرعة أحد المواطمنين في الجفارة، الخميس 15 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
انتشال قذائف من مزرعة أحد المواطمنين في الجفارة، الخميس 15 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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