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أوهمهما بتحويله لأهاليهم.. مصري ينصب على اثنين من جنسيته في 90 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 11:22 مساء
أوهمهما بتحويله لأهاليهم.. مصري ينصب على اثنين من جنسيته في 90 ألف دينار
شعار جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق (فيبسوك)
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أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الأربعاء، ضبط شخص مصري الجنسية، وذلك بعد قيامه بواقعة نصب سنة 2018، على شخصين مصريي الجنسية في مبلغ مالي وقدره 90 ألف دينار، بزعم تحويله لأهاليهم في مصر، إلا أنه استولى على المبلغ ولاذ بالفرار خارج حدود الدولة الليبية.

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المتهم عاد إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وجرى ضبطه ومواجهته بما نُسب إليه، فاعترف بقيامه بالنصب والاحتيال، رفقة شريك آخر مقيم في الخارج.

- ضبط مطلوب بتهمة نصب بقيمة 840 ألف دينار

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

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