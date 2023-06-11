فتح باب الترشح لجائزة «المرأة الملهمة» حتى نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

قال رئيس اللجنة التحضيرية لجائزة «المرأة الملهمة» أحمد الحضيري إن باب الترشُّح للجائزة مستمر حتى أول نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تعلن الفائزات في حفل كبير نهاية العام.

وأوضح الحضيري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الجائزة أطلقتها مؤسسة «جرمنت» الليبية قبل يومين، بحضور مسؤولين حكوميين ورجال أعمال والرعاة، وذلك تكريمًا للنساء الملهمات وكسرًا للصورة النمطية للمرأة الليبية.

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وأضاف أن الجائزة عبارة عن ميدالية تعبر عن التقدير للمرأة الليبية وإنجازاتها في جميع مجالات الحياة، ولا تقتصر فقط على المستويات المهنية والعلمية؛ بل تشمل أيضًا دورًا مركزيًا في الأسرة والمجتمع وكذلك في المجال التربوي والأخلاقي.

وقال الحضيري إن «المرأة مصدر الإلهام والقوة لمن حولها ولها أثر في نهضة المجتمع، ولا يمكن نكران حضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة (..) هذه الروح المعطاءة تستحق أن يقدم لها وافر التقدير والتشجيع».

نموذج للجائزة التي ستمنح للسيدات الملهمات في حفل نهاية العام، (أرشيفية: بوابة الوسط)

جانب من الحضور في حفل إطلاق الترشح لجائزة المرأة الملهمة. (أرشيفية: بوابة الوسط)