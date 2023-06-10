«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل زوارة إلى طرابلس (السبت 10 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على ساحل زوارة وطرابلس، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة غدًا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خصوصا على الساحل من الخمس إلى سرت.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، وتتراوح هذه الليلة بين 25 و30 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 مترًا.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب هذه الليلة على ساحل زوارة وطرابلس.

• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.