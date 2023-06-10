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«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل زوارة إلى طرابلس (السبت 10 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 03:23 مساء
«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل زوارة إلى طرابلس (السبت 10 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 10 يونيو 2023). (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على ساحل زوارة وطرابلس، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة غدًا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خصوصا على الساحل من الخمس إلى سرت.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، وتتراوح هذه الليلة بين 25 و30 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 مترًا.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب هذه الليلة على ساحل زوارة وطرابلس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة غدًا تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على الخليج وبنغازي.
• رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، بينما تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل رأس لانوف سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترًا.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.

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