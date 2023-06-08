الكيلاني تحض على استغلال خبرات المتقاعدين في مشاريع الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

حضت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، اليوم الخميس، استغلال «القيمة المضافة» للمتقاعدين في مختلف مشاريع وبرامج الإعمار والبناء في هذه «المرحلة الحاسمة» من تاريخ ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الكيلاني مع وفد نقابة المتقاعدين من رؤساء المكاتب الجهوية للنقابة برئاسة أمين عام النقابة، خليل الشقماني، حيث جرى بحث دور المتقاعدين في بناء الدولة، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت الوزيرة إن «ثقافتنا تجعل لكل متقاعد مكانة المعلم والمرشد، والتي تتجذر مع الزمن وتكبر. وبالتالي فالأجدر بنا اليوم ونحن نحتاج لجميع السواعد والعقول أن نرتب لمتقاعدينا مسارات عمل تليق بخبراتهم، وتضمن حسن توظيف معارفهم المهنية الاستثنائية».

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وأكدت أن الوزارة تضع المتقاعدين في قلب خططها وبرامجها، وتحرص على توفير مسارات إيجابية لحياة «ما بعد العمل» عبر الشروع في تنفيذ مشروع «نوادي المتقاعدين»، عبر أرجاء البلاد.

ونوه نقيب المتقاعدين بإجراءات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تجاه هذه الفئة والتي شملت رفع الحد الأدنى لمعاشاتها وانتظام صرفها في وقتها، وكذلك تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين.