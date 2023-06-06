الدبيبة يقرر إعادة تشكيل لجنة متابعة الأطفال المصابين بـ«الإيدز»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «قراره بإعادة تشكيل لجنة متابعة الأطفال المصابين بمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) ببنغازي»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء قرار الدبيبة خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.

وقالت منصة «حكومتنا» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة الشكوى المقدمة من المرضى المحقونين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والوقوف على الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتوفر الأدوية والمستلزمات المختلفة، وصيانة وتطوير مركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي.

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تعليمات الدبيبة بشأن الأطفال المصابين بالإيدز

وأضافت أن الدبيبة أصدر تعليماته بتوريد الأدوية من الشركات المصنعة المقترحة من المرضى، وعدم توريد الأدوية من الهند، وإعطاء الأولوية في التوريد والجودة لهذه الشريحة المهمة، كما أصدر تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بتطوير وصيانة مركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي ليكون مكانًا لائقًا لتقديم الخدمة للمرضى.

وأوضحت منصة «حكومتنا» أن لجنة متابعة الأطفال المصابين بمرض فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» ستتولى متابعة الإجراءات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع الدبيبة ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي والوقوف على احتياجات هذه الشريحة المهمة.